Ученые объяснили, кого волнение может довести до инфаркта

Некоторых людей сильные эмоции могут довести до сердечного приступа. Это выяснила группа ученых, пишет GeekReply. Их работа была представлена на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов.
Исследователи решили выяснить, почему во время больших праздников, значимых спортивных событий, после выборов возрастает число случаев инфаркта миокарда. В частности, ученые начали искать генетические основы, которые могли бы прояснить эту закономерность.
Исследователи проанализировали данные почти 18 тысяч 500 человек. В итоге они выделили отдельную группу людей с повышенной уязвимостью к стрессу.
Так, оказалось, что перенести инфаркт во время каких-либо волнующих событий могут люди с высокими показателями по шкале полигенного риска невротизма (nPRS). Это значение отражает генетическую предрасположенность человека к стрессу.
У людей с повышенными nPRS вероятность развития острого коронарного синдрома (группа признаков, указывающих на наличие нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда) во время стрессовой ситуации увеличивается на 34%.
Иными словами, в группе риска оказались люди с повышенной уязвимостью от стресса.
Ведущий автор исследования доктор Шади Абохашем полагает, что работа ученых поможет защитить этих людей от инфаркта. Так, исследователи смогут сосредоточить на ней внимание: их будут направлять на обследования, им будут рекомендовать йогу, осознанность и другие методы для снижения уровня тревоги, депрессии, а также риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее ученые сообщили, что стрессы оставляют на сердце раны — и не в метафорическом смысле, а в буквальном.
Айгуль Сабитова