Ученые объяснили, кого волнение может довести до инфаркта

Ведущий автор исследования доктор Шади Абохашем полагает, что работа ученых поможет защитить этих людей от инфаркта. Так, исследователи смогут сосредоточить на ней внимание: их будут направлять на обследования, им будут рекомендовать йогу, осознанность и другие методы для снижения уровня тревоги, депрессии, а также риска сердечно-сосудистых заболеваний.