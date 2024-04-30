Шрам от любви. Академик рассказал, как стрессы оставляют следы на сердце

Говорят, что душевные страдания оставляют на сердце раны. Это поэтическое представление или медицинский факт?
Aif.ru рассказал заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Юрий Бузиашвили:
— Раны на сердце — это перенесенные инфаркты (замещение мышечной ткани сердца на соединительнотканную из-за острого нарушения ее кровоснабжения). Инфаркты бывают разные — обширные, которые приводят к смерти, очаговые, которые уносят часть мышечной ткани сердца безвозвратно, а бывают мелкие, которые могут возникать в сердечной мышце вследствие стресса. Они принципиально не меняют состояние человека, но оставляют «шрамы» на сердце на всю жизнь. Это хороший повод задуматься о том, насколько то, о чем вы переживаете, заслуживает ваших страданий.
Когда требуется подтвердить ишемическую болезнь или заболевания миокарда — дополнительно назначаются современные методы исследований — ЭХО кардиография, радиоизотопные методы исследования и эндоваскулярное исследование сосудов сердца.
Главные симптомы сердечного неблагополучия:
- Боль, усиливающаяся при физической нагрузке и проходящая в покое;
- Одышка — чувство нехватки воздуха;
- Отеки ног;
- Частное или нерегулярное сердцебиение.
В идеале заставить вас обратиться к врачу должен любой симптом, которого раньше не было. Опасный он или безопасный — должен решать специалист.