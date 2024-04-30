Шрам от любви. Академик рассказал, как стрессы оставляют следы на сердце

— Раны на сердце — это перенесенные инфаркты (замещение мышечной ткани сердца на соединительнотканную из-за острого нарушения ее кровоснабжения). Инфаркты бывают разные — обширные, которые приводят к смерти, очаговые, которые уносят часть мышечной ткани сердца безвозвратно, а бывают мелкие, которые могут возникать в сердечной мышце вследствие стресса. Они принципиально не меняют состояние человека, но оставляют «шрамы» на сердце на всю жизнь. Это хороший повод задуматься о том, насколько то, о чем вы переживаете, заслуживает ваших страданий.