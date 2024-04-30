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Шрам от любви. Академик рассказал, как стрессы оставляют следы на сердце

Стрессы ранят сердце и оставляют на нем «шрамы». И это действительно так.

Источник: Freepik

Говорят, что душевные страдания оставляют на сердце раны. Это поэтическое представление или медицинский факт?

Aif.ru рассказал заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Юрий Бузиашвили:

— Раны на сердце — это перенесенные инфаркты (замещение мышечной ткани сердца на соединительнотканную из-за острого нарушения ее кровоснабжения). Инфаркты бывают разные — обширные, которые приводят к смерти, очаговые, которые уносят часть мышечной ткани сердца безвозвратно, а бывают мелкие, которые могут возникать в сердечной мышце вследствие стресса. Они принципиально не меняют состояние человека, но оставляют «шрамы» на сердце на всю жизнь. Это хороший повод задуматься о том, насколько то, о чем вы переживаете, заслуживает ваших страданий.

Кстати, несмотря на технический прогресс, базовым исследованием остается электрокардиограмма, которая наиболее точно отражает работу сердца, а при нарушениях ритма ЭКГ дает информацию, какую не способен дать ни один другой метод.

Когда требуется подтвердить ишемическую болезнь или заболевания миокарда — дополнительно назначаются современные методы исследований — ЭХО кардиография, радиоизотопные методы исследования и эндоваскулярное исследование сосудов сердца.

Главные симптомы сердечного неблагополучия:

  • Боль, усиливающаяся при физической нагрузке и проходящая в покое;
  • Одышка — чувство нехватки воздуха;
  • Отеки ног;
  • Частное или нерегулярное сердцебиение.

В идеале заставить вас обратиться к врачу должен любой симптом, которого раньше не было. Опасный он или безопасный — должен решать специалист.