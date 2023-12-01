Ученые обнаружили звездную «реку» в космосе

Источник: Astronomy & Astrophysics

Международная группа ученых обнаружила в 300 миллионах световых лет от Земли гигантскую «реку» звезд, которая течет между галактиками. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Это самый крупный поток, известный астрономам на сегодня. Первые наблюдения были проведены при помощи небольшого 70-сантиметрового телескопа астронома Майкла Рича из Калифорнии. Затем этот регион космоса изучили, направив туда объектив 4,2-метрового телескопа Уильяма Гершеля на испанском острове Ла-Пальма. После обработки полученных изображений ученые заметили чрезвычайно слабый поток, длина которого в десятки раз превышает Млечный путь (1,6 миллионов световых лет).

«Река» расположена в скоплении Волос Вероники, содержащим тысячи галактик. Гигантский поток Волос Вероники течет в центре скопления, в межгалактической среде и не связан ни с какой конкретной галактикой.

Ученые говорят, что их открытие имеет большую значимость, так как поток представляет собой относительно хрупкую структуру, находящуюся посреди взаимно притягивающихся и отталкивающихся галактик. Однако исследователи подчеркнули, что такие «реки» предсказаны математическими моделями, поэтому в будущем подобных структур будет обнаружено гораздо больше. Астрономы также надеются, что удастся наблюдать за отдельными звездами, находящимися в звездной «реке», чтобы понять, как распределяется темная материя и уточнить ее свойства.

Ранее «Джеймс Уэбб» обнаружил цепочку из 20 галактик.

Анна Морозова