«Джеймс Уэбб» обнаружил цепочку из 20 галактик

Инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил «Космическую лозу» — огромную вытянутую цепочку из 20 галактик, в том числе массивные с угасшим звездообразованием. Как передает arXiv.org, находка может быть прародителем скопления галактик.

Скопления галактик во Вселенной представляют собой массивные структуры, связанные гравитационными силами. Они являются ценными для астрономов, так как с их помощью можно понять процессы формирования скопления галактик и их эволюцию.

«Космическая лоза» имеет изогнутую форму длиной четыре мегапарсека (более 13 миллионов световых лет) и шириной 0,2 мегапарсека (около 652 тысяч световых лет), образует двадцать галактик с красным смещением от 3,434 до 3,45. Шесть галактик образуют область сверхплотности.

Две самые массивные галактики имеют массу, сравнимую с более 79 миллионов масс Солнца. Одна из них может содержать в себе черную дыру.

Ранее «Джеймс Уэбб» получил снимок необычного скопления галактик.

Анна Морозова