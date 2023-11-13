«Джеймс Уэбб» получил снимок необычного скопления галактик

MACS041, образованное в результате слияния двух меньших скоплений, расположено на расстоянии 4,3 миллиарда световых лет от Земли. В нем были обнаружены мерцающие огни, напоминающие яркую гирлянду, из-за чего оно и получило свое название.

Объекты, подобные MACS041, называются транзиентами. Со временем они становятся ярче, но затем меркнут и исчезают. По оценкам специалистов, масса «Рождественской елки» в 10000−1000000 больше массы Солнца. Также внутри была обнаружена звезда-монстр, какой она была, когда Вселенной было всего 3 миллиарда лет. Ее назвали «Мотра» — в честь чудовищного мотылька Кайдзю из японского кино.