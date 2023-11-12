Астрономы обнаружили близнеца нашей спиралевидной Галактики
Она очень похожа на Млечный Путь, но образовалась гораздо позже.
Она очень похожа на Млечный Путь, но образовалась гораздо позже.
Международная группа ученых из США, Испании, Италии и других стран при помощи телескопа «Джеймса Уэбба» обнаружили в 11,7 миллиардах световых лет от Земли самую далекую галактику, которая схожа с Млечным Путем. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Ученые назвали новую галактику Ceers-2112. Она появилась, когда Вселенной было два миллиарда лет. С Млечным Путем находку роднит наличие особой перемычки, которая представляет из себя полосу из звезд и газа, пересекающую ее центр. Специалисты считают, что она вращается, направляя газ в галактический центр и вызывая вспышки звездообразования.
Исследование Ceers-2112 показало, что в эволюции галактик скорее всего преобладала обычная, а не темная материя. Также наличие перемычки в найденной галактике бросает вызов современным теоретическим моделям, согласно прогнозам которых, физические условия ранней Вселенной должны были предотвращать образование галактик с перемычкой как таковых.
Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю и далекую черную дыру.
Анна Морозова