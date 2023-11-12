Астрономы обнаружили близнеца нашей спиралевидной Галактики

Источник: Luca Costantini

Международная группа ученых из США, Испании, Италии и других стран при помощи телескопа «Джеймса Уэбба» обнаружили в 11,7 миллиардах световых лет от Земли самую далекую галактику, которая схожа с Млечным Путем. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые назвали новую галактику Ceers-2112. Она появилась, когда Вселенной было два миллиарда лет. С Млечным Путем находку роднит наличие особой перемычки, которая представляет из себя полосу из звезд и газа, пересекающую ее центр. Специалисты считают, что она вращается, направляя газ в галактический центр и вызывая вспышки звездообразования.

Исследование Ceers-2112 показало, что в эволюции галактик скорее всего преобладала обычная, а не темная материя. Также наличие перемычки в найденной галактике бросает вызов современным теоретическим моделям, согласно прогнозам которых, физические условия ранней Вселенной должны были предотвращать образование галактик с перемычкой как таковых.

Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю и далекую черную дыру.

Анна Морозова