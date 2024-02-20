Ученые обнаружили новый вид самой длинной змеи в мире

Второй, недавно идентифицированный вид Eunectes akayima (или «северная зеленая анаконда») встречается в Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Тринидаде, Гайане, Суринаме и Французской Гвиане. Ученые определили, что зеленые анаконды разделились на два вида около 10 миллионов лет назад. При этом внешне они выглядят почти одинаково.