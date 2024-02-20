Ученые обнаружили новый вид самой длинной змеи в мире

Долго время считалось, что зеленые анаконды — самые тяжелые и одни из самых длинных змей в мире, которые обитают преимущественно в реках и водно-болотных угодьях Южной Америки. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Diversity учеными из университета Нью-Мексико Хайлендс показало, что зеленые анаконды делятся на два генетически разных вида.
Авторы работы проанализировали образцы всех видов анаконд, собранных на территории девяти стран. Проект длился почти 20 лет, а важнейшие части головоломки ДНК змей были получены относительно недавно: во время экспедиции 2022 года в регион Бамено на территории Байуэри Ваорани в эквадорской Амазонии.
Помимо данных рептилий ученые собрали такие данные, как тип и местоположение среды обитания, характер осадков. Результаты показали, что между двумя популяциями анаконд существуют значительные генетические различия. Первый вид (Eunectes murinus) обитает в Перу, Боливии, Французской Гвиане и Бразилии. Ему присвоили неофициальное название «южная зеленая анаконда».
Второй, недавно идентифицированный вид Eunectes akayima (или «северная зеленая анаконда») встречается в Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Тринидаде, Гайане, Суринаме и Французской Гвиане. Ученые определили, что зеленые анаконды разделились на два вида около 10 миллионов лет назад. При этом внешне они выглядят почти одинаково.
Однако генетическое различие между ними составляет 5,5% (для сравнения, между людьми и обезьянами разница около 2%). Открытие важно для дальнейшей разработки индивидуальной стратегии сохранения двух разных видов.
Недавно в Южной Атлантике обнаружен новый вид пауков-пиратов. По мнению специалистов, они десятилетиями скрывались от людей.
Олеся Маевская