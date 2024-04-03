Ученые обнаружили новый вид миниатюрных оленей

В центральных Андах Перу во время полевых исследований был обнаружен новый вид крошечных оленей. Об этом пишет IFLScience.
До сих пор считалось, что существует всего два вида из группы оленей, известных как пуду (pudus), которые являются самыми маленькими оленями в мире. Они делятся на Южных и Северных пуду, что соответствует месту их обитания. Однако, находясь в Андах, исследователи увидели животных, непохожих на представителей других северных пуду. Ученые провели морфологический анализ и генетические тесты и выявили различия в ДНК и размерах животных.
Оказалось, что олени, которые ранее считались северными пуду, являются представителями двух отдельных видов, причем один из них не был известен науке. Он получил название Pudella carlae. Его представители обладают более светлыми ушами и мехом на теле. Масса животного составляет всего 7−9 килограммов, что приравнивается к весу обычной таксы, а в холке оно достигает 43 сантиметров.
Ранее в Андах был обнаружен новый вид южноамериканской тигровой кошки.
Анна Морозова