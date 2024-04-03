Ученые обнаружили новый вид миниатюрных оленей

До сих пор считалось, что существует всего два вида из группы оленей, известных как пуду (pudus), которые являются самыми маленькими оленями в мире. Они делятся на Южных и Северных пуду, что соответствует месту их обитания. Однако, находясь в Андах, исследователи увидели животных, непохожих на представителей других северных пуду. Ученые провели морфологический анализ и генетические тесты и выявили различия в ДНК и размерах животных.