Зоологи открыли неизвестный ранее вид южноамериканской тигровой кошки

Но, подсчитывая Leopardus tigrinus, ученые обнаружили представителей, заметно отличающихся от своих собратьев. Обитали они в лесах южной части Центральной Америки и Андских хребтов. Редкие представители этого вида встречались на высоте более полутора километров над уровнем моря, но чем выше поднимались зоологи, тем больше новых кошек находили, особенно на высоте от 2 до 3 километров. При этом представители вида предпочитали субтропический или умеренный климат с очень обильными дождями.