Зоологи открыли неизвестный ранее вид южноамериканской тигровой кошки

Еще в 2013 году онциллов — маленьких пятнистых кошек из Америки — разделили на два вида: северную и южную тигровую кошку. Но зоологи уверены, что у этих кошачьих есть еще третий вид, о котором раньше никто не говорил.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из Федерального университета Мараньяна, рассказывают, что оба известных сегодня вида тигровых кошек находятся под угрозой исчезновения. Все их представители живут в Южной Америке — в Серраду, Андах, Атлантическом лесу и на горном хребте Кордильера-де-Таламанка. Исключение составляют только Leopardus tigrinus tigrinus — ареал их обитания окончательно не определен.
Поэтому изначально в своем исследовании зоологи хотели составить максимально подробную карту обитания тигровых кошек, чтобы спасти их от исчезновения. Для этого также понадобилось сравнить характеристики разных видов Leopardus tigrinus, оценить их сходства и различия и определить фактическое количество видов.
В среднем тигровые кошки весят всего полтора килограмма (самцы немного крупнее самок и иногда их вес может достигать трех килограммов), длина их тела составляет от 35 до 60 сантиметров, высота — около 25 сантиметров. У них желтовато-охристый фоновый окрас. Питаются эти кошачьи мелкими млекопитающими, ящерицами, птицами, яйцами, беспозвоночными, иногда древесными лягушками.
Но, подсчитывая Leopardus tigrinus, ученые обнаружили представителей, заметно отличающихся от своих собратьев. Обитали они в лесах южной части Центральной Америки и Андских хребтов. Редкие представители этого вида встречались на высоте более полутора километров над уровнем моря, но чем выше поднимались зоологи, тем больше новых кошек находили, особенно на высоте от 2 до 3 километров. При этом представители вида предпочитали субтропический или умеренный климат с очень обильными дождями.
От остальных Leopardus tigrinus они отличались единственной парой молочных желез, да и внешне они выделялись. Это были длиннохвостые коты с короткими круглыми ушами, весили они чуть больше двух кило, их густой и мягкий мех был насыщенного красноватого, оранжевого или серовато-желтого цвета. Кроме того, они оказались украшены четко выраженными пятнами неправильной формы, которые часто сливались. Новый загадочный вид назвали дымчатой тигровой кошкой, а по-латински — Leopardus pardinoides.
Правда, несмотря на все различия, они не смогли вывести Leopardus tigrinus из списка 10 самых маленьких диких кошек в мире.