Ученые обнаружили молекулу, поглощающую парниковые газы

В то время как СО2 задерживается в воздухе от 5 до 200 лет, период распада SF6 может составлять от 800 до 3200 лет. Удаление большого количества этих соединений из атмосферы или вообще прекращение их поступления в нее — это то, что необходимо сделать, чтобы справиться с изменением климата.