Ученые обнаружили молекулу, поглощающую парниковые газы

Ученые из Великобритании и Китая описали новый тип пористого материала «клетка из клетки», уникального по своей молекулярной структуре. Она может быть использована для улавливания углекислого газа и другого, более мощного парникового газа. Исследование опубликовано в журнале Nature Synthesis.
Материал с большим количеством полярных молекул имеет свойство притягивать и удерживать парниковые газы, такие как CO2, гексафторид серы (SF6, самый мощный элемент парникового газа) и подобные ему химические соединения.
В то время как СО2 задерживается в воздухе от 5 до 200 лет, период распада SF6 может составлять от 800 до 3200 лет. Удаление большого количества этих соединений из атмосферы или вообще прекращение их поступления в нее — это то, что необходимо сделать, чтобы справиться с изменением климата.
По оценкам специалистов, из атмосферы необходимо извлекать примерно 20 миллиардов тонн CO2 в год, чтобы его выбросы приравнивались к нулю. На данный момент показатель составляет лишь 2 миллиарда тонн ежегодно, и, в основном, этим занимаются деревья и почва.
Исследователи предположили, что новая молекула способна не только улавливать парниковые газы, но и удалять из воздуха токсичные пары, такие как летучие органические соединения.
Ранее ученые получили золото толщиной в один атом.
Анна Морозова