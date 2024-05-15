Ученые обнаружили герпес на костях неандертальцев

Исследователи из Бразильского федерального университета Сан-Паулу обнаружили древние вирусы в костях неандертальцев, возраст которых, по оценкам, составляет 50 тысяч лет.
Команда проанализировала данные секвенирования ДНК двух наборов останков неандертальцев, найденных в Чагырской пещере (Алтайский край, Россия). Ученые были нацелены на поиск остатков геномов трех типов ДНК-вирусов: герпеса, папилломы и аденовируса. В результате были обнаружены все три группы.
Идентифицированные вирусы оказались самыми древними из когда-либо найденных.
Дальнейшее исследование показало, что неандертальцы заражались теми же вирусами, что и современные люди. Так, аденовирус вызывает простуду и инфекцию миндалин, аденоидов и других тканей слизистой оболочки. Вирус Эпштейна-Барр из группы герпесвирусов связан с развитием мононуклеоза и рассеянного склероза, а вирусы папилломы повышают риск рака шейки матки.
Ученые планируют синтезировать вирусы и заразить ими клетки человека в лабораторных условиях, чтобы посмотреть, насколько они схожи с современными аналогами.
Ранее ученые выяснили, что люди в средневековой Англии болели проказой из-за белок.
Анна Морозова