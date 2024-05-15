Ученые обнаружили герпес на костях неандертальцев

Дальнейшее исследование показало, что неандертальцы заражались теми же вирусами, что и современные люди. Так, аденовирус вызывает простуду и инфекцию миндалин, аденоидов и других тканей слизистой оболочки. Вирус Эпштейна-Барр из группы герпесвирусов связан с развитием мононуклеоза и рассеянного склероза, а вирусы папилломы повышают риск рака шейки матки.