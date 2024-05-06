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Исследование: люди в средневековье болели проказой из-за белок

Ученые нашли генетическую связь между инфекцией у людей и белок.

Источник: РИА "Новости"

Проказа, или лепра, — одно из самых древних заболеваний человека. Это забытая тропическая болезнь, однако от нее до сих пор страдают не менее 200 человек в год. В основном, вспышки инфекции регистрируются в Африке, Азии и Южной Америке. Она передается при тесном контакте с зараженным воздушно-капельным путем.

Возбудителями проказы являются броненосцы в Бразилии, дикие шимпанзе в Африке и белки в Великобритании.

Причем у последних сохранился генотип средневекового патогена Mycobacterium leprae, поэтому исследователи из Европы и США выдвинули гипотезу о передаче заболевания от грызунов жителю средневековой Англии.

Риск заражения инфекцией был высоким, так как, во-первых, в XIV—XV вв. беличий мех использовался в производстве одежды, а шкуры импортировались в больших количествах. Во-вторых, люди часто находились в тесном контакте с грызунами из-за того, что они были домашними питомцами.

Исследователи изучили архивные данные города Винчестер, где в Средние века скорняки и портные заготавливали беличьи шкурки и торговали одеждой с их мехом. В одной из мастерских ученые обнаружили две ямы с костями грызунов. Оттуда были взяты генетические образцы умерших животных. Помимо прочего, в Винчестере находится больница святой Марии Магдалены, основанной в 1180 году для лечения прокаженных, откуда эксперты взяли образцы останков людей.

Ученые проанализировали ДНК 12 костей беличьих лап и 25 образцов 11 пациентов лепрозория (в основном, это были зубы и фрагменты костей лицевой части черепа). Генетические следы бактерий, вызывающих проказу, были найдены в останках трех людей и одного грызуна.

Образцы ДНК найденных у людей бактерий были связаны со средневековой проказой. В останках белки геном микроорганизмов, вызывающих проказу, был идентичен тому, что обнаружили у пациентов больницы.

Геном проказы, найденный у белки и у людей, оказался основным и для современного штамма, и для штамма средневековой Англии. Иными словами, геном заболевания грызуна и геном двух английских пациентов имеют общего предка, то есть они тесно связаны.

Ученые подчеркнули необходимость уделить особенное внимание белкам, обитающим в Великобритании, так как, возможно, у некоторых животных есть бактерии, из-за которых вспышки проказы регистрируются и по сей день.

Ранее ученые назвали животное, распространяющее больше всего вирусов.

Анна Морозова