Исследование: люди в средневековье болели проказой из-за белок

Проказа, или лепра, — одно из самых древних заболеваний человека. Это забытая тропическая болезнь, однако от нее до сих пор страдают не менее 200 человек в год. В основном, вспышки инфекции регистрируются в Африке, Азии и Южной Америке. Она передается при тесном контакте с зараженным воздушно-капельным путем.