Исследование: люди в средневековье болели проказой из-за белок

Проказа, или лепра, — одно из самых древних заболеваний человека. Это забытая тропическая болезнь, однако от нее до сих пор страдают не менее 200 человек в год. В основном, вспышки инфекции регистрируются в Африке, Азии и Южной Америке. Она передается при тесном контакте с зараженным воздушно-капельным путем.
Причем у последних сохранился генотип средневекового патогена Mycobacterium leprae, поэтому исследователи из Европы и США выдвинули гипотезу о передаче заболевания от грызунов жителю средневековой Англии.
Риск заражения инфекцией был высоким, так как, во-первых, в
Исследователи изучили архивные данные города Винчестер, где в Средние века скорняки и портные заготавливали беличьи шкурки и торговали одеждой с их мехом. В одной из мастерских ученые обнаружили две ямы с костями грызунов. Оттуда были взяты генетические образцы умерших животных. Помимо прочего, в Винчестере находится больница святой Марии Магдалены, основанной в 1180 году для лечения прокаженных, откуда эксперты взяли образцы останков людей.
Ученые проанализировали ДНК 12 костей беличьих лап и 25 образцов 11 пациентов лепрозория (в основном, это были зубы и фрагменты костей лицевой части черепа). Генетические следы бактерий, вызывающих проказу, были найдены в останках трех людей и одного грызуна.
Образцы ДНК найденных у людей бактерий были связаны со средневековой проказой. В останках белки геном микроорганизмов, вызывающих проказу, был идентичен тому, что обнаружили у пациентов больницы.
Геном проказы, найденный у белки и у людей, оказался основным и для современного штамма, и для штамма средневековой Англии. Иными словами, геном заболевания грызуна и геном двух английских пациентов имеют общего предка, то есть они тесно связаны.
Ученые подчеркнули необходимость уделить особенное внимание белкам, обитающим в Великобритании, так как, возможно, у некоторых животных есть бактерии, из-за которых вспышки проказы регистрируются и по сей день.
Ранее ученые назвали животное, распространяющее больше всего вирусов.
Анна Морозова