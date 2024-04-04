Названо животное, распространяющее больше всего вирусов

Часто люди пытаются избавиться от летучих мышей и грызунов, считая их главными распространителями опасных заболеваний. Однако новый анализ вирусных геномов, проведенный учеными из Великобритании, показал, что гораздо большую угрозу для других животных представляет человек. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.
Исследователи рассмотрели 32 вирусных семейства и определили те, которые могут поражать организм человека. После подсчета передачи вирусов от вида к виду, оказалось, что от людей к животным болезни переходят в 64% случаев при так называемой антропонозной инфекции.
Люди живут во многих средах, из-за чего патогены имеют тенденцию широко распространяться. Кроме того, численность человеческой популяции, а также стресс из-за изменений привычных условий для жизни в значительной степени влияет на других животных, из-за чего они становятся более восприимчивыми к инфекциям. «Если вирус, переносимый людьми, заразит новый вид животных, он может продолжать процветать, даже если его искоренить среди людей, или даже выработать новые приспособления, прежде чем он снова заразит людей», — рассказали специалисты.
Настолько большое распространение вирусы получают из-за того, что используют функции, общие для большего числа животных, такие как рецептор ACE2 клетки-хозяина, которым обладают все позвоночные. Такие инфекции у животных, с которыми мы взаимодействуем, вероятно, представляют для нас наибольший риск.
Ученые подчеркнули важность результатов исследования и дальнейшего мониторинга передачи вирусов от человека другим животным.
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Анна Морозова