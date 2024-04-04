Названо животное, распространяющее больше всего вирусов

Люди живут во многих средах, из-за чего патогены имеют тенденцию широко распространяться. Кроме того, численность человеческой популяции, а также стресс из-за изменений привычных условий для жизни в значительной степени влияет на других животных, из-за чего они становятся более восприимчивыми к инфекциям. «Если вирус, переносимый людьми, заразит новый вид животных, он может продолжать процветать, даже если его искоренить среди людей, или даже выработать новые приспособления, прежде чем он снова заразит людей», — рассказали специалисты.