Африканские животные боятся голоса людей больше других звуков

Ученые объяснили, что страх, скорее всего, связан с охотой на животных, и если звери перестанут быть добычей, то они перестанут избегать людей. Но пока что проблема будет только усугубляться, считают специалисты, так как человек постепенно занимает все больше природных территорий. В связи с этим бегство станет лишь временным решением, и подобная защитная реакция будет продолжать срабатывать даже при остановке убийства живых существ.