Африканские животные боятся голоса людей больше других звуков

Ученые из Университета Западного Онтарио (Канада) провели исследование, чтобы узнать, кто внушает самый сильный страх диким животным в Африке. Результат оказался предсказуемым, но, несмотря на это, все же удивительным. Работа опубликована в журнале Current Biology.
В ходе исследования специалисты включали записи голосов различных зверей и человеческой речи представителям африканской фауны и наблюдали за реакцией животных. Оказалось, что 95% испытуемых пугались и пытались как можно скорее покинуть место своего обитания, только услышав людей.
Так, голос человека пугал львов и слонов. Аналогичная реакция наблюдалась у носорогов, жирафов, леопардов, гиен, зебр и бородавочников. При этом животные даже оставляли водоемы, лишь бы быстрее скрыться от людей и не встречаться с ними.
Ученые объяснили, что страх, скорее всего, связан с охотой на животных, и если звери перестанут быть добычей, то они перестанут избегать людей. Но пока что проблема будет только усугубляться, считают специалисты, так как человек постепенно занимает все больше природных территорий. В связи с этим бегство станет лишь временным решением, и подобная защитная реакция будет продолжать срабатывать даже при остановке убийства живых существ.
Также в ходе исследования были зафиксированы интересные наблюдения. Так, рык льва настолько разозлил слона, что он растоптал научное оборудование.
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Анна Морозова