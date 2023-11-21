Ученые: некоторые люди могут контролировать мурашки на коже

Мурашками называют сокращение мелких мышц у основания волосяных фолликулов. В научном кругу этот процесс описывается термином «пилоэрекция». Чаще всего она считается непроизвольной реакцией на какое-то событие или стимул (например, касание, музыка), контролируемой синаптической нервной системой, которая регулирует бессознательные действия. То есть самому контролировать это действие физиологически невозможно.

Однако исследование, проведенное учеными из Северо-Восточного университета в Бостоне (США), показало, что некоторые люди могут контролировать процесс появления мурашек у себя на коже.

В ходе научной работы 32 добровольца смогли продемонстрировать способность испытывать пилоэрекцию по своему желанию. Большинство участников объяснили, что могут легко генерировать мурашки по своему телу и не понимают, почему у других людей это не получается.

Обладающие уникальной способностью участники отмечают, что для вызова мурашек стоит только о них подумать. Ученые сделали вывод, что процесс запускается по желанию чаще всего у открытых людей, то есть у тех, кто больше восприимчив к новым идеям, более креативен и любопытен.

Авторы работ подчеркнули, что невозможно объяснить, почему именно открытые люди обладают такой способностью. Также ученые выразили желание продолжить наблюдения за такими уникумами, но привлечь гораздо больше людей для проведения исследований.

Мурашки могут появиться у всех людей от ощущения присутствия кого-то постороннего в комнате. Ученые объяснили причину такого явления.

Анна Морозова