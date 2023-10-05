Найдено научное объяснение ощущения постороннего в комнате

Иногда человек может быть уверен, что он находится не один в квартире или доме, хотя больше там никого нет. Такой опыт сложно анализировать, так как непонятно, почему это произошло. Однако недавние исследования объясняют, откуда возникает ощущение кого-то постороннего, когда его нет на самом деле.

Многие ученые описывают такие явления как разновидность гипнагогии: галлюцинаторные переживания, которые происходят на границе сна. Присутствие кого-либо напрямую связано с сонным параличом, с которым сталкивалось 7% взрослого населения.

Во время сонного паралича человеческие мышцы все еще находятся в спящем, то есть расслабленном состоянии, но мозг активен и бодрствует. Исследования показывают, что 50% людей, которые испытывали «синдром ведьмы», чувствовали, что кто-то находится в комнате. Кто-то рассказывал об ощущении, словно что-то сдавливает грудь и не дает дышать. Но почему в такие моменты чувствуется присутствие кого-то?

Дело в том, что если человек просыпается парализованным, он чувствует угрозу. Следовательно, в мозге формируется такое восприятие: «Если мы добыча, то где-то должен быть хищник».

Ощущение присутствия также возникает при болезни Паркинсона, психозах, околосмертных переживаниях и тяжелой утрате. Это говорит о том, что жуткое чувство связано не только со сном. Некоторые исследователи полагают, что явление может быть спровоцировано телесными сигналами. Это доказывает опыт, проведенный в 2014 году.

Серия экспериментов показала, что нарушение сенсорных ожиданий, по-видимому, вызывает ощущение присутствия у некоторых здоровых людей. Во время исследования ученые заставили испытуемых чувствовать, что они сами касаются своей спины, синхронизируя движения с роботом, стоящим позади. В таком случае мозг понимал, что причина ощущений вполне ясна — человек трогает сам себя.

Однако после того, как прикосновения робота рассинхронизировались, люди чувствовали присутствие кого-то еще. Изменение сенсорных ожиданий от ситуации вызывает нечто вроде галлюцинации.

Эта логика может быть применима и к сонному параличу. Во время «синдрома ведьмы» человек перестает ощущать свое тело, поэтому может казаться, что рядом кто-то есть, хотя это он сам.

Ранее ученые рассказали, что употребление острого рокфора или зрелого камамбера на ужин может вызвать кошмарные сны. Некоторые связывают это с непереносимостью лактозы.

Анна Морозова