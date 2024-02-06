Ученые назвали самый вредный способ приготовления кофе

Ученые из Гетеборгского университета (Швеция) установили, что кофе, приготовленный через френч-пресс, или вовсе не фильтрованный — самый опасный для сердечно-сосудистой системы. Исследование опубликовано в журнале The European Journal of Preventive Cardiology.
В ходе работы специалисты проанализировали данные о почти 509 тысячах жителей Норвегии мужского и женского полов в возрасте от 20 до 79 лет. В течение 20 лет участники исследования регулярно отчитывались о своем питании, в том числе о том, как часто они пьют кофе и какой метод используют для варки.
Анализ данных о рационе питания участников, их состояния здоровья и о причинах смерти показал, что сама по себе привычка пить кофе не является вредной. Все зависит от способа приготовления напитка.
Так, употребление фильтрованного кофе на 12% снижает риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и на 20% — у женщин. Самый низкий уровень летального исхода зафиксирован в группе, которая употребляля от одной до четырех кружек бодрящего напитка в день.
Самым опасным для сердца и сосудов оказался кофе, приготовленный при помощи френч-пресса. Такой метод исключает фильтрацию, из-за чего в напитке содержится в 30 раз больше веществ, повышающих уровень холестерина в крови, чем в том, который был заварен с использованием фильтра.
Ранее врач рассказала, какое количество кофе можно употреблять в день, чтобы исключить риск внезапной смерти.
Анна Морозова