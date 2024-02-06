Ученые назвали самый вредный способ приготовления кофе

В ходе работы специалисты проанализировали данные о почти 509 тысячах жителей Норвегии мужского и женского полов в возрасте от 20 до 79 лет. В течение 20 лет участники исследования регулярно отчитывались о своем питании, в том числе о том, как часто они пьют кофе и какой метод используют для варки.