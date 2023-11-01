Россиянам раскрыли, сколько кофе можно пить в день, чтобы исключить риск внезапной смерти
Кофеин вызывает активизацию мозга и приводит к перевозбуждению центральной нервной системы. А у детей нервная система ещё не окрепшая, недостаточно сформированы механизмы её регуляции, поэтому они более восприимчивы к действию этого бодрящего напитка. Результат — излишнее напряжение, стресс, нарушение сна и быстрая утомляемость, снижение реактивности иммунной системы, более тяжёлая переносимость сезонных вирусных инфекций и других заболеваний.