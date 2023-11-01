20:54 (мск), источник: Life.ru

Россиянам раскрыли, сколько кофе можно пить в день, чтобы исключить риск внезапной смерти

Кофеин вызывает активизацию мозга и приводит к перевозбуждению центральной нервной системы. А у детей нервная система ещё не окрепшая, недостаточно сформированы механизмы её регуляции, поэтому они более восприимчивы к действию этого бодрящего напитка. Результат — излишнее напряжение, стресс, нарушение сна и быстрая утомляемость, снижение реактивности иммунной системы, более тяжёлая переносимость сезонных вирусных инфекций и других заболеваний.

Наверх

О том, с какого возраста можно пить кофе и какая доза кофеина оптимальная для детей и взрослых, Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Татьяна Дорошенко.

«Кофе рекомендуется пить с 16 лет — когда окрепнет нервная система, чтобы достаточно адекватно реагировать на умеренное количество кофеина», — отметила эксперт.

Однако есть и вневозрастные противопоказания к употреблению этого напитка: заболевания сердечно-сосудистой системы, повышенное артериальное давление, аритмия, а также заболевания желудочно-кишечного тракта — гастрит и язвенная болезнь.

Кроме того, кофе может усилить уже существующие патологии, особенно в детском возрасте. Так, при склонности к тахиаритмии употребление напитка может привести к учащенному сердцебиению и внезапной смерти в результате остановки сердца. Если у подростка есть артериальная гипертензия, тахиаритмия, то лучше не пить кофе совсем или пить не более одной чашки в день, рекомендует Дорошенко.

«Для практически здоровых людей кофе — хочу подчеркнуть, при умеренном употреблении — выступает как антиоксидант и профилактическое средство, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает вероятность возникновения инфарктов и инсультов. Оптимальной считается доза кофеина не более 400−500 мг в день — в среднем это три чашки кофе», — отметила собеседница Лайфа.

При этом употребление зернового кофе более безопасно, поскольку в растворимом или сублимированном зачастую есть добавки — усилители вкуса, ароматизаторы, в том числе синтетические, которые могут приводить к нарушениям работы ЖКТ — повышать кислотность, вызывать изжогу, расстройство.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему западные СМИ начали списывать Зеленского со счетов
Учёные раскрыли, что на самом деле убило динозавров
Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь