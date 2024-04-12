Ученые назвали причину специфического запаха кошачьих меток

Команда исследователей из Объединенной высшей школы сельскохозяйственных наук при Университете Ивате (Япония) изучила такое естественное поведение кошачьих, как оставление меток, и выяснили причину их резкого запаха. Научная работа опубликована в журнале Journal of Chemical Ecology.
Кошки оставляют метки для того, чтобы обозначить свою территорию и держать сородичей на расстоянии, либо ради привлечения полового партнера. Также такой способ говорит о том, что животное испытывает стресс, тревогу или у него имеются какие-либо проблемы со здоровьем. Чаще всего подобное поведение демонстрируют интактные, то есть некастрированные, самцы, хотя у самок и кастрированных особей оно тоже встречается.
Обычно кошачьи оставляют метки на вертикальных поверхностях. Перед этим животное пятится назад к предмету или стене, подняв хвост вверх и выпрямив туловище. Зачастую эти действия сопровождаются подергиваниями тела. Жидкости выходит мало, но она имеет специфический, резкий запах.
Считалось, что зловоние вызвано присутствием в метках дополнительных химических веществ — к примеру, выделений из параанальных желез. Однако, по мнению ученых, данных, подтверждающих такое предположение, мало. Поэтому исследователи решили восполнить пробел. Они сравнили химический состав летучих органических соединений (ЛОС), выделяемых кошкой, во время оставления меток и с мочой при испражнении, а также тех, что содержатся в моче, собранной при помощи мочеточниковых катетеров. Анализ показал высокое сходство между образцами.
Затем исследователи проанализировали метки, чтобы понять, почему их запах настолько резкий для человека.
Выяснить причины помогло случайное наблюдение. Образцы кошачьих меток «прилипли» к внутренней стороне шприцев, при помощи которых ученые распределяли жидкость.
Здоровые кошки с мочой выделяют белок Cauxin, способствующий выработке серосодержащих запахов. Ученые предположили, что высокая концентрация кауксина снижает поверхностное натяжение жидкости, увеличивая выброс ЛОС.
Чтобы доказать гипотезу, исследователи провели эксперимент в миниатюрных садах, которые имитировали естественную среду. В первый специалисты поместили блок, опрысканный кошачьей мочой, а во втором биологическую жидкость выливали в песок и присыпали.
В воздухе помещения, где находился помеченный блок, были обнаружены одоранты — вещества, отвечающие за характерный кошачий запах.
Ученые подчеркнули, что метки содержат исключительно мочу из мочевого пузыря, то есть без каких-либо выделений. Попадая на вертикальные поверхности, она за счет белка кауксина выделяет ЛОС из-за «прилипания» и источает более резкий запах.
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Анна Морозова