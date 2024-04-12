Ученые назвали причину специфического запаха кошачьих меток

Кошки оставляют метки для того, чтобы обозначить свою территорию и держать сородичей на расстоянии, либо ради привлечения полового партнера. Также такой способ говорит о том, что животное испытывает стресс, тревогу или у него имеются какие-либо проблемы со здоровьем. Чаще всего подобное поведение демонстрируют интактные, то есть некастрированные, самцы, хотя у самок и кастрированных особей оно тоже встречается.