Ученые нашли связь между домашними кошками и шизофренией

Ученые из Университета Квинсленда в США обнаружили, что у молодых владельцев кошек риск развития шизофрении в два раза выше чем у тех, у кого нет домашних питомцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Новая работа основана на анализе 17 исследованиях, проведенных ранее учеными из 11 стран. Специалисты выяснили, как домашняя кошка может увеличить риск развития шизофрении — психического заболевания, характеризующегося когнитивными и поведенческими нарушениями, галлюцинациями, бредом, апатией и социальной отстраненностью. Обычно заболевание проявляется в возрасте 16−30 лет.

Анализ показал, что у 25-летних владельцев кошек вероятность развития шизофрении в два раза выше, чем у людей без питомца. Ученые связали это явление с паразитом Toxoplasma gondii, обитающем в нижних отделах кишечника кошачьих. Проникая в организм человека, он может воздействовать на нейромедиаторы мозга — биологически активные химические вещества, играющие важную роль в процессе обучения и регуляции настроения. Нарушение в их системе ведут к изменениям личности и психическим расстройствам.

Несмотря на то, что кошки могут влиять на психическое здоровье человека, владельцы питомцев также играют огромную роль в их характере. Ученые установили, что поведение любимцев зависит от черт личности владельцев.

Анна Морозова