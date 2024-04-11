Ученые назвали новую причину, почему рыбы плавают стаями

Плавание в стае удобно для рыб по многим причинам. Прежде всего, так им гораздо легче защититься от хищников, так как когда особей много, они с большей вероятностью распознают угрозу. Также подводным жителям вместе проще искать пищу, партнера, а также мигрировать.
Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) нашли новую возможную причину того, почему многим рыбам эффективнее передвигаться в стаях, чем поодиночке. Исследование опубликовано в журнале Bioinspiration & Biomimetics.
Специалисты создали 3D-модель передвижений стаи скумбрий, имитируя разное количество рыб в косяке. Помимо прочего, ученые измерили его строение, близость существ друг к другу и степень синхронизации их движений.
Оказалось, что стая, двигающая плавниками асинхронно, значительно снижает уровень шума. В таком случае косяк из семи рыб издавал звуки, характерные только для одной особи.
Если рыбы двигали хвостами одновременно, то звуки суммировались. Это позволяет спастись от хищников, для которых звуки могут быть сигналами о том, что они имеют дело не с группой, а с одной особью.
Ранее ученые обнаружили новый вид ориентирования у электрических рыб.
Анна Морозова