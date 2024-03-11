Ученые обнаружили новый вид ориентирования у электрических рыб

Человек и многие живые существа на Земле используют слух, обоняние, осязание, зрения и вкус для ориентации в пространстве. У рыб есть еще одна уникальная способность — ощущение электрических полей (электрорецепция). Такое умение находили также у утконоса и ехидны, но у водных обитателей он распространен гораздо шире, а скаты и угри научились использовать электричество в качестве оружия.