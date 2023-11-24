Ученые нашли в Англии руины дохристианского храма

Совет графства Саффолк сообщил, что в прошлом году в деревне Рендлшем были найдены руины большого деревянного королевского зала. Исследования останков что подтвердило, что это место является королевским поселением. Недавние раскопки в той же местности обнаружили доказательства возможного существования храма или культового дома на этом месте, пишет Daily Mail.

«Сооружение представляет собой редкое свидетельство практики дохристианских верований, которые лежали в основе раннего английского общества на королевской территории», — рассказали археологи Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона, которые занимаются анализом руин. Исследовательский проект, посвященный сооружениям Саффолка, был назван «Раскрытие Рендлшема Советом графства Саффолк» (Suffolk County Council’s Rendlesham Revealed).

В ходе раскопок археологи раскрыли фундамент длиной 10 метров и шириной в пять. Здание похоже на строения в других частях страны, которых идентифицировали как храмы или культовые сооружения. В средневековых трудах историков указано, что один из королей Восточной Англии держал храм как для христианского, так и для языческого богослужения, примерно в то время, когда это сооружение должно было быть построено.

На данный момент археологи обнаружили три деревянных здания, две могилы и свидетельства более ранних поселений, относящихся к каменному веку. Первые люди могли появиться в этом районе еще около шести тысяч лет назад.

Недавно загадочный шумерский храм оказался элементом искусственного канала. Ученые называют технологию передовой для того времени.

Олеся Маевская