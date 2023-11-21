Загадочный шумерский храм оказался элементом искусственного канала

Источник: British Museum

Команда археологов во главе со специалистами из Британского музея проанализировала найденные ранее на территории древнего города Гирсу загадочные сооружения и пришла к неожиданному выводу про их предназначение. 4 тыс. лет назад они служили древней цивилизации шумеров средством спасения от засухи, говорится в статье, опубликованной в журнале Arkeonews.

Древний шумерский город Гирсу расположен недалеко от современного города Насирия на юге Ирака. Удивительный объект был обнаружен здесь еще в 1920-х годах. Тогда его идентифицировали как остатки храма необычной формы.

Новые данные, полученные в ходе анализа сооружения, позволили предположить, что «храм» на самом деле является частью искусственного водного канала, который шумеры изобрели и построили свыше 4 тыс. лет назад. Современные ученые отмечают, что это была самая передовая технология того времени, а ее основным предназначением было спасение региона от засухи.

Доктор Себастьян Рей, археолог и руководитель проекта в Ираке, объяснил, что люди «видели, как речные каналы высыхают, заиливаются один за другим» и построили такое приспособление, похожее на мост. Он добавил, что «это была конструкция против засухи и отчаянная попытка спастись во время водного кризиса».

Архитектор Эбру Торун, работающий в команде ученых, отметил, что это единственный в своем роде объект и другого подобного примера в истории нет. Более того, до сих пор археологи считали, что подобные технологии появились только в XVIII веке нашей эры.

Сооружение расположено на канале длиной 19 км. Основной канал состоял из двух симметричных построек длиной около 40 м, шириной 10 м и стенами высотой чуть менее 3,3 м. Постройки были изогнутой формы, расположены изгибами друг к другу. Поскольку сооружение пересекает водоем, его окрестили «самым старым известным мостом в мире». До иракского открытия старейшим считался Караванный мост, расположенный через реку Мелес в турецком Измире, датированный приблизительно 850 годом до нашей эры.

То есть схема, которая направляла канал шириной 30 метров в проход шириной 4 метра, создала эффект «Вентури», хотя ученые не подозревали о его применении в то время. Эффект объясняется принудительным падением давления и увеличению скорости жидкостей, когда они проходят через суженное «горло», и может быть реализовано на практике с помощью устройств, известных как «каналы Вентури».

Ранее в Саудовской Аравии нашли гигантское каменное орудие. Доисторический топор был обнаружен во время раскопок к северу от Медины. Артефакт представляет собой обработанное с двух сторон ручное рубило (орудие труда древнего человека). По данным исследователей, возраст бифаса (древнего каменного топора) размером 51,3 см составляет около 200 тыс. лет. Считается, что этот тип доисторического орудия обычно держали обеими руками и использовали для разделки животных. Размер топора имел не только практический, но и символический смысл, показывая окружающим уровень силы и мастерства его владельца.