Ученые нашли средство для улучшения сна и памяти

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE сотрудниками Медицинской службы Вооруженных Сил Индии, практика йога-нидры может улучшить сон, когнитивные способности и память даже у новичков. После двухнедельных экспериментов процент дельта-волн в глубоком сне и когнитивные способности улучшились у всей группы начинающих практиков.

В отличие от более активных форм йоги, которые фокусируются на физических позах, дыхании и контроле мышц, йога-нидра приводит людей в состояние сознательного расслабления. В исследовании использовались полисомнографические измерения сна и ряд когнитивных тестов.

Измерения проводились до и после двухнедельной практики йога-нидры, которая проводилась в дневное время с использованием 20-минутной аудиозаписи. Авторы также наблюдали более быстрые ответы во всех когнитивных тестах и задачах на рабочую память, абстракцию, пространственное мышление, распознавание страха и гнева без потери точности.

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Результаты подтверждают предыдущие исследования, которые связывают дельта-волновой сон с улучшением качества сна, а также улучшением внимания и памяти. Авторы полагают, что их исследование предоставляет объективные доказательства того, что йога-нидра — это недорогое и легко доступное занятие, от которого многие люди могут получить пользу.

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Олеся Маевская