Назван убийственный метод, который всего за 15 минут поможет побороть бессонницу

Он пояснил, что сам по себе сон состоит из нескольких стадий, а физиологические пробуждения происходят каждые два часа: люди открывают глаза, ворочаются, меняют позу и обратно погружаются в сновидения. Причём в норме человек об этом даже не помнит.

«Проблемы начинаются, когда эти пробуждения вызывают у человека беспокойство: “Ой, проснулся, ой, не смогу заснуть, а что же теперь делать?” Это стресс, это подскок давления, и человек реально не засыпает. У него возникает условный рефлекс боязни не заснуть, а постель ассоциируется с бессонницей. Это порочный круг, который может привести к тяжёлому нарушению сна», — указал специалист.

Если уж такое случилось, продолжил Бузунов, нельзя оставаться в постели. По его словам, через 15 минут безуспешных попыток уснуть необходимо встать, уйти в другую комнату и заняться каким-то нудным делом, которое можно в любой момент прервать и пойти обратно в кровать.

Кроме того, если человек не выспался, нельзя менять время подъёма, так как необходимо копить дефицит сна, чтобы потом заснуть лучше. Последнее правило: ничего не отменять в грядущий день. Врач отметил, что лучшим лекарством от бессонницы, вызванной таким «нарушением мышления», является ограничение сна. Бессонница, в принципе, часто не является болезнью и «лечится» недостатком отдыха.

«Как только мы создаём дефицит сна, человек испытывает выраженную сонливость, и когда он приближается к кровати, у него, конечно, возникает мысль “а вдруг не засну”, но он просто падает и засыпает. Достаточно 10−15 раз заснуть, не боясь, и сформируется положительный рефлекс “постель — сон”», — заключил специалист.