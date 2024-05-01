Ученые нашли способ сохранить мышечную массу астронавтов

Исследователи из Миланского университета (Италия) нашли радикальный подход к поддержанию физической формы астронавтов во время лунных экспедиций. Чтобы мышцы не становились слабыми в условиях низкой гравитации, специалисты предложили совершать пробежки вокруг «стены смерти». Об этом пишет The Guardian.
«Стены смерти» трудно обежать на земле, не упав, однако при лунной гравитации, которая в шесть раз меньше Земной, это сделать намного проще, говорят ученые. Чтобы проверить свои догадки, специалисты использовали арендованную конструкцию и подъемный кран высотой 36 метров. Двух исследователей привязали к нему при помощи троса. Таким образом, установка имитировала среду Луны, уменьшив вес человека на пять шестых.
Специалисты выяснили, что бег по «Стене смерти» в течение двух минут днем и вечером создает достаточную боковую силу, или искусственную гравитацию, для поддержания прочности костей и мышц и хорошего контроля нервной системы.
Ученые рассказали, что вместо того, чтобы отправлять на Луну «Стену смерти», астронавты могли бы бегать по стенам круглых помещений.
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Анна Морозова