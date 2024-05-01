Ученые нашли способ сохранить мышечную массу астронавтов

«Стены смерти» трудно обежать на земле, не упав, однако при лунной гравитации, которая в шесть раз меньше Земной, это сделать намного проще, говорят ученые. Чтобы проверить свои догадки, специалисты использовали арендованную конструкцию и подъемный кран высотой 36 метров. Двух исследователей привязали к нему при помощи троса. Таким образом, установка имитировала среду Луны, уменьшив вес человека на пять шестых.