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Ученые нашли способ сохранить мышечную массу астронавтов

«Стена смерти» поможет космонавтом избежать ослабления мышц.

Источник: РИА "Новости"

Исследователи из Миланского университета (Италия) нашли радикальный подход к поддержанию физической формы астронавтов во время лунных экспедиций. Чтобы мышцы не становились слабыми в условиях низкой гравитации, специалисты предложили совершать пробежки вокруг «стены смерти». Об этом пишет The Guardian.

«Стена смерти» — это цилиндрическое сооружение с вертикальными ровными стенами диаметром от шести до 11 метров.

«Стены смерти» трудно обежать на земле, не упав, однако при лунной гравитации, которая в шесть раз меньше Земной, это сделать намного проще, говорят ученые. Чтобы проверить свои догадки, специалисты использовали арендованную конструкцию и подъемный кран высотой 36 метров. Двух исследователей привязали к нему при помощи троса. Таким образом, установка имитировала среду Луны, уменьшив вес человека на пять шестых.

Специалисты выяснили, что бег по «Стене смерти» в течение двух минут днем и вечером создает достаточную боковую силу, или искусственную гравитацию, для поддержания прочности костей и мышц и хорошего контроля нервной системы.

Ученые рассказали, что вместо того, чтобы отправлять на Луну «Стену смерти», астронавты могли бы бегать по стенам круглых помещений.

Ранее космонавты рассказали о десяти привычках, которые помогут сохранить молодость.

Анна Морозова