Секреты космонавтов. Какие 10 простых привычек сохранят молодость

Все мы знаем, что космонавты проходят самый серьезный отбор, в первую очередь по состоянию здоровья, как физическому, так и психологическому. Сохранение здоровья — это не только активное и здоровое долголетие, но и возможность бросить вызов самому себе. В День космонавтики 12 апреля их секретами по поддержанию здорового образа жизни с aif.ru поделились в пресс-службе Минздрава РФ.
1. Высыпайтесь.
Здоровый и крепкий сон — это светлая голова на весь день. Старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, а спать не менее 7−8 часов. Позаботьтесь об организации спального места:
Подберите удобную кровать и матрас, подушку и одеяло, способствующие здоровому сну.
Обеспечьте хорошую вентиляцию и достаточное количество свежего прохладного воздуха.
Любой источник света может нарушить регуляцию сна, также не используйте телефоны и планшеты перед сном.
Поддерживайте чистоту и порядок.
2. Питайтесь правильно и осознанно.
Наше самочувствие и продуктивность напрямую зависит от еды. Употребляйте больше фруктов и овощей, откажитесь от фастфуда, полуфабрикатов и сладкого. Выбирайте только свежие продукты, ешьте по расписанию. Пейте больше чистой воды.
Это поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и многих других тяжелых болезней.
3. Больше двигайтесь и проводите время на свежем воздухе.
Двигательная активность — главное условие нормальной работы всего организма человека. Начните с небольших изменений, таких как ежедневные прогулки или занятия йогой. Старайтесь быть активными в повседневной жизни, больше ходите пешком. Выберите интересные занятия для себя, например, плавание, растяжка, или занятия на тренажерах. А если вы не можете выделить время для полноценной тренировки, то занимайтесь дома по 30 минут в день. К вашему сведенью, тренировки у космонавтов занимают значимую часть рабочего дня при пребывании на орбите, потому как сохранение мышц критически важно для эффективной адаптации при возвращении на Землю.
4. Личная гигиена.
Соблюдение правил личной гигиены позволяет сохранить свое здоровье, продлить и улучшить качество жизни, а также предупредить появление многих заболеваний.
Личная гигиена включает уход за телом (полостью рта, руками, кожей, ногтями, волосами); выбор одежды, соответствующей погодным условиям; содержание в чистоте жилища и рабочего места; использование только индивидуальных предметов быта.
5. Откажитесь от спиртных напитков и курения.
Алкогольная вызывает гибель нейронов, постепенно разрушает клетки печени, повреждает поджелудочную железу и сердце, снижает иммунитет, оказывает негативное влияние на эректильную функцию.
Курение оказывает пагубное воздействие на все системы органов, но больше всего страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы, и возрастает риск онкологии.
6. Тренируйте мозг.
Уделяйте время освоению новых навыков и знаний, учите стихи, играйте в настольные игры, решайте кроссворды, особенно это важно в старшем возрасте. Самый простой способ тренировки мозга — отказаться от привычных автоматических действий, ведь любое новое поведение в привычной ситуации активизирует нейронные связи.
7. Соблюдайте режим дня.
Определите время для тренировок, приема пищи, работы и отдыха. Постарайтесь придерживаться этого распорядка. Через некоторое время это войдет в привычку, и вы сможете чувствовать себя лучше и быть более продуктивными.
8. Следите за своим здоровьем.
Не пренебрегайте диспансеризацией и профилактическими осмотрами, это то, что доступно каждому ежегодно. Проверки организма позволят выявить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие. Не игнорируйте болезненные ощущения или другие симптомы, не занимайтесь самолечением, а как можно скорее обратитесь к врачу.
9. Своевременная вакцинация — наша общая защита.
Вакцинация не только в детстве, но и во взрослой жизни является наиболее эффективной мерой профилактики инфекционных болезней, обеспечивает снижение заболеваемости и смертности, увеличивает продолжительность жизни и здорового долголетия, повышает качество жизни при многих хронических заболеваниях, предотвращает госпитализацию и уменьшает экономические затраты.
10. Управляйте своими эмоциями.
Применяйте техники релаксации и медитации для снижения уровня стресса и лучшей концентрации на положительных мыслях. Это — неотъемлемая часть жизни, и научиться справляться со стрессом необходимо, чтобы сохранить психическое здоровье.
Старайтесь мыслить позитивно и во всём видеть хорошее.