Секреты космонавтов. Какие 10 простых привычек сохранят молодость

Двигательная активность — главное условие нормальной работы всего организма человека. Начните с небольших изменений, таких как ежедневные прогулки или занятия йогой. Старайтесь быть активными в повседневной жизни, больше ходите пешком. Выберите интересные занятия для себя, например, плавание, растяжка, или занятия на тренажерах. А если вы не можете выделить время для полноценной тренировки, то занимайтесь дома по 30 минут в день. К вашему сведенью, тренировки у космонавтов занимают значимую часть рабочего дня при пребывании на орбите, потому как сохранение мышц критически важно для эффективной адаптации при возвращении на Землю.