Ученые нашли способ побороть хроническую мигрень

Традиционно в исследованиях рассчитывают частоту приступов мигрени в месяц, их продолжительность и интенсивность. Также учитывается индекс головной боли при этом заболевании (migraine headache index, MHI). Это произведение частоты мигрени (приступов в месяц) на интенсивность боли (по десятибалльной шкале) на продолжительность (часов в сутки). В неврологической же литературе результаты профилактики заболевания оценивают по изменению количества дней в месяц, когда пациент страдает от симптомов недуга.