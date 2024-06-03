Ученые нашли способ побороть хроническую мигрень

Специалисты из Канады и США изучили один из способов лечения хронической мигрени (пульсирующая боль, которая обычно концентрируется на одной стороне головы и может сохраняться до 72 часов). Их статья размещена в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.
Речь идет о таком методе, как операция по декомпрессии периферических нервов. Этот подход к лечению мигрени активно развивался последние 20 лет. В новом исследовании ученые провели метаанализ результатов таких операций, чтобы изучить их эффективность.
Традиционно в исследованиях рассчитывают частоту приступов мигрени в месяц, их продолжительность и интенсивность. Также учитывается индекс головной боли при этом заболевании (migraine headache index, MHI). Это произведение частоты мигрени (приступов в месяц) на интенсивность боли (по десятибалльной шкале) на продолжительность (часов в сутки). В неврологической же литературе результаты профилактики заболевания оценивают по изменению количества дней в месяц, когда пациент страдает от симптомов недуга.
Авторы метаанализа решили охарактеризовать именно этот показатель после хирургического лечения мигрени. Исследователи отобрали 19 работ. Они обнаружили значимое снижение как MHI (среднее изменение составило 76,59), так и количества дней с головной болью в месяц (в среднем уменьшилось на 14,11).
Примечательно, что остальные традиционно измеряемые показатели также снижались при операции. Так, число приступов в месяц уменьшилось на 8,65, интенсивность — на 3,84 балла, продолжительность — на 11,80 часов в сутки.
Авторы отметили, что одна из целей их работы — усилить взаимодействие между хирургами и неврологами. Это мотивирует в будущем включать в результаты такой показатель, как количество дней головной боли в месяц.
Отметим, ранее неврологи назвали менее радикальный способ избавиться от мигрени. Так, они считают, что боль можно прекратить с помощью горячей воды.
Айгуль Сабитова