Как горячая вода может облегчить приступ мигрени?

Что такое мигрень?
Мигрень — пульсирующая боль, которая, как правило, концентрируется на одной стороне головы. В моменты приступов люди могут страдать от чувствительности к свету и запахам. Симптомы могут сохраняться до 72 часов. Этимология мигреней до конца не ясна. Считается, что есть некоторые триггеры, которые могут провоцировать боль. Например, запахи или даже некоторые блюда. Провоцировать мигрень могут и повторяющиеся стрессовые ситуации.
Что может помочь от мигреней?
Неврологи считают, что горячие ванны для ног могут помочь людям избавиться от мигрени. Врачи считают, что этот прием может быть полезным. В 2016 году неврологи разделили 40 пациентов на две группы. Обеим группам давали лекарства, но дополнительно испытуемым из одной группы помещали ноги и руки в горячую ванну. Через 45 дней оказалось, что у тех, кто принимал ванны, боли были менее интенсивные.
Вероятно, во время приема горячих ванн кровь может отхлынуть от мозга к конечностям. А еще ванны снимают стресс и отвлекают нервную систему.
Доктор медицинских наук Фред Коэн также считает, что тепло может стимулировать нервные клетки на периферии тела. Это теоретически способно изменить болевые сигналы, поступающие в мозг во время приступа мигрени.
Убедительных доказательств эффективности способа нет, но попробовать его во время приступа стоит обязательно, потому что это безопасно и легко.