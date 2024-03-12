Как горячая вода может облегчить приступ мигрени?

Неврологи считают, что горячие ванны для ног могут помочь людям избавиться от мигрени. Врачи считают, что этот прием может быть полезным. В 2016 году неврологи разделили 40 пациентов на две группы. Обеим группам давали лекарства, но дополнительно испытуемым из одной группы помещали ноги и руки в горячую ванну. Через 45 дней оказалось, что у тех, кто принимал ванны, боли были менее интенсивные.