Ученые нашли способ обеспечить человека чистейшим белком

Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) выяснили, что водоросли спирулины и хлореллы способны обеспечить организм человека экологически чистым белком. Исследование опубликовано в The Journal of Nutrition.

В эксперименте участвовали 36 человек, которых сначала разделили на три группы, в каждой из которых испытуемые выполнили несколько силовых упражнений на одну ногу. После чего добровольцам из первой и второй дали выпить напиток, содержащий 25 граммов растительного белка из спирулины или хлореллы. Третья группа получила такое же количество вещества из грибков штамма Fusarium graminearum.

У всех участников взяли образцы крови и скелетных мышечных волокон перед началом исследования, после тренировки и через четыре часа после употребления белка. Ученые оценивали концентрацию аминокислот в крови и скорость синтеза миофибриллярного белка в тканях, находящихся в состоянии покоя и физической нагрузки.

Оказалось, что спирулина увеличивает концентрацию аминокислот в крови быстрее, чем хлорелла и микопротеины грибков. Ученые подчеркнули, что все три вида белка способствуют образованию миофибриллярного белка (вещества, отвечающего за связывание воды и образование устойчивых оболочек, окружающих капли жира) в мышечной ткани как сразу после тренировки, так и некоторое время спустя.

Ранее стало известно, что бурые морские водоросли снижают уровень сахара в крови.

Анна Морозова