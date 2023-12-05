Назван продукт, способный снизить уровень сахара в крови

Чтобы выяснить, способно ли употребление таких видов водорослей, как Laminaria digitata, Undaria pinnatifida, Acophyllum nodosum и Fucus vesiculosus улучшить метаболическое здоровье и поспособствовать поддержанию нормальных уровней глюкозы и инсулина в крови, ученые проанализировали предыдущие исследования на тему роли питания при сахарном диабете. Новая работа основана на результатах 23 исследований, которые проводились учеными по всему миру.

Предполагается, что употребляемые людьми на протяжении многих лет, особенно в Азии, бурые морские водоросли, обладают множеством полезных свойств для здоровья, в том числе антидиабетическими. Они богаты белком, пищевыми волокнами, каротиноидами, полисахаридами и полифенолами — растительными соединениями, защищающими клетки организма от повреждений в результате окисления.

Анализ результатов показал, что употребление бурых морских водорослей существенно не влияет на концентрацию инсулина в крови натощак. Тем не менее этот продукт оказался способен снизить уровень глюкозы почти на 16,5%. Участники одного из рассмотренных исследований должны были ежедневно употреблять не менее 1000 миллиграммов водорослей или их экстракта. Такое изменение рациона привело к снижению инсулинорезистентности.

Это значит, что ткани их организма стали более чувствительны к гормону инсулину. Он обеспечивает поступление глюкозы (являющейся основным ресурсом энергии) внутрь клеток. Отсутствие инсулинорезистентности связано с нормальным распределением и выведением (излишков) глюкозы из организма и сниженным риском развития сахарного диабета.