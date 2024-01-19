Ученые: маракуйя защищает сердце и нормализует давление

Маракуйя — один из самых полезных фруктов. Она богатаа антиоксидантами, помогает укрепить имунную систему. О пользе этого экзотического продукта рассказали на портале HealthShots.

Маракуйя содержит много клетчатки, которая помогает контролировать вес, предотвращает накопление холестериновых бляшек в артериях, поддерживает здоровье сердца и работу кишечника. Также кожура фрукта способна уменьшить воспаление, а содержащийся в ней калий способствует регулированию давления.

Кроме того, благодаря низкому гликемическому индексу экзотический фрукт можно употреблять даже людям с сахарным диабетом. Витамин С, которым богата маракуйя, поможет повысить уровень инсулина в организме и улучшит состояние кожи. Причем не важно, как есть продукт: в чистом виде, добавлять его в йогурты и коктейли или использовать в качестве ингредиента для десертов. В любом случае он остается полезным.

Однако налегать на маракуйю все же не стоит. В 100 граммах фрукта содержится около 20 граммов сахара, в том числе 13 граммов — фруктозы, которые приведут к нежелательным последствиям для пищеварения. Из-за высокого содержания калия от маракуйи стоит отказаться людям с заболеваниями почек.

Ранее были названы три продукта для снижения холестерина в крови.

Анна Морозова