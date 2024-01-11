Кардиолог Сабгир назвал три продукта для снижения холестерина в крови

По его словам, важным акцентом в рационе являются свежие овощи и фрукты, особенно когда уровень холестерина у человека повышен. Исследования установили, что особую пользу для организма приносят цитрусовые, авокадо и свежая зелень.

Доктор отметил, что регулярное потребление данных продуктов является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Антиоксиданты, клетчатка и витамин С, которые содержатся в апельсинах, например, помогут повысить иммунитет и предотвратить развитие онкологии.

Авокадо с полезными жирами оказывает благоприятное воздействие на сосуды. Зелень же поможет очистить организм от шлаков и токсинов, улучшить кровообращение.

Добавление растительной пищи в привычный рацион повысит стойкость организма перед разными заболеваниями, сообщается на портале EatingWell.

Ученые выяснили, что регулярное употребление клюквы способно снизить риск смерти на 31 процент, а также на 51 процент защищает организм от кардиометаболических заболеваний: патологий сердца, сосудов и обмена веществ. Чем еще полезна клюква и когда ее употребление может быть опасно, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.