Ученые избавили мышей от похмелья

В крови первой группы мышей было зафиксировано значительно меньше алкоголя: 200 мг/децилитр (у контрольной группы этот показатель составляет 350мг/децилитр). После употребления алкоголя мыши из всех групп уснули — но те, которые приняли гель с железом, проснулись на два часа раньше остальных — а их печень не получила никаких повреждений.