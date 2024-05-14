Ученые избавили мышей от похмелья

Многим нравится приятное чувство опьянения — но похмелье на следующее утро не любит никто. Недавно ученые стали на шаг ближе к тому, чтобы избавить людей от неприятных последствий вечеринок. Для этого они разработали специальный гель, который уже доказал свою эффективность на мышах.
В составе — комбинация атомов железа и молочного белка бета-лактоглобулина. Встречаясь с алкоголем в пищеварительной системе, это соединение ведет себя так же, как ферменты печени — превращает его в уксусную кислоту. Открытие сделал исследователь пищи Федерального института технологии в Цюрихе Цзя Ци Су, пишет журнал Science News.
Когда наше тело перерабатывает алкоголь, появляется побочный продукт — ацетальдегид, который вызывает похмелье и негативно влияет на печень. Главное преимущество нового геля, как объясняет биохимик Стэнфордского университета До Сюй, заключается в том, что он сразу превращает алкоголь в уксус — и вредный для нас ацетальдегид не выделяется.
Долгосрочное влияние алкоголя на наши органы разрушительно — согласно исследованиям прошлого года, около 5% населения планеты в той или иной степени навредили своим органам чрезмерным употреблением алкоголя.
В рамках эксперимента Сюй скормил гель восьми мышам. Еще восемь получили гель без железа, а третьей восьмерке дали соляной раствор — после чего спустя 20 минут всех мышей напоили алкоголем.
В крови первой группы мышей было зафиксировано значительно меньше алкоголя: 200 мг/децилитр (у контрольной группы этот показатель составляет 350мг/децилитр). После употребления алкоголя мыши из всех групп уснули — но те, которые приняли гель с железом, проснулись на два часа раньше остальных — а их печень не получила никаких повреждений.
Спустя 6 часов после вечеринки ученые устроили мышам «проверку на трезвость» и запустили их в лабиринт с водой. Мыши, которые съели гель с железом, нашли выход так же быстро, как мыши, которых вообще не спаивали, — гораздо быстрее, чем вторая и третья группа подопытных.
Разобравшись с мышами, Сюй и его коллеги собираются переключиться на людей — и, возможно, скоро мы будем смотреть на алкоголь совсем другими глазами. А пока этого не произошло, советуем почитать, как предотвратить похмелье.
Георгий Мазуркевич