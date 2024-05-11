Газировке — нет, клетчатке — да: как предотвратить похмелье

Одни уверяют: защитить от последствий алкоголя может особая жирная диета, другие думают, что похмелья не бывает от некрепкого спиртного. Можно ли предотвратить неприятные последствия, рассказали «Ленте.ру» специалисты.
Симптомы похмелья можно усугубить, если употреблять коктейли или разные виды напитков за один вечер, уверен врач-психиатр Руслан Исаев. Так, сладкие алкогольные напитки усиливают похмелье — сахар является прямым «конкурентом этилового спирта в очереди на переработку». К тому же газированные напитки ускоряют проникновение спирта через слизистую желудка.
В зоне риска находятся люди с проблемами в деятельности печени и желудочно-кишечного тракта. Алкоголь хуже перерабатывается и быстрее всасывается в кровь, приводя к более сильному опьянению и ужасному самочувствию на следующий день.
Для успешной переработки этанола человеческого организму необходимы клетчатка, белок, пектин.
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