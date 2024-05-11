Газировке — нет, клетчатке — да: как предотвратить похмелье

Симптомы похмелья можно усугубить, если употреблять коктейли или разные виды напитков за один вечер, уверен врач-психиатр Руслан Исаев. Так, сладкие алкогольные напитки усиливают похмелье — сахар является прямым «конкурентом этилового спирта в очереди на переработку». К тому же газированные напитки ускоряют проникновение спирта через слизистую желудка.