Ученые: ИИ Китая будет потреблять воды больше, чем Южная Корея

Согласно подсчетам специалистов China Water Risk, если 100 миллионов пользователей будут общаться с чат-ботом ChatGPT, то для охлаждения оборудования понадобится 20 олимпийских бассейнов (объем одного равен 2,5 миллиона литров). Если сделать то же самое с помощью простого поиска в Google, то уйдет всего один бассейн.