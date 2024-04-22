Ученые: ИИ Китая будет потреблять воды больше, чем Южная Корея

Обучение и использование моделей искусственного интеллекта — достаточно энергозатратная задача, требующая огромного количества тепла. Инженеры используют воду, чтобы защитить центры обработки данных от перегрева.
Исследователи из некоммерческой организации China Water Risk установили, что вскоре Китай будет потреблять около 343 миллиардов галлонов воды, что равнозначно бытовому использованию жидкости 26 миллионами человек. К 2030 году показатель вырастет до 792 миллиардов галлонов, а это хватит, чтобы обеспечить всех жителей Южной Кореи.
Чат-боты с ИИ более энергозатратны, чем чем традиционные методы поиска информации, так как искусственный интеллект полагается на специализированные чипы.
Согласно подсчетам специалистов China Water Risk, если 100 миллионов пользователей будут общаться с чат-ботом ChatGPT, то для охлаждения оборудования понадобится 20 олимпийских бассейнов (объем одного равен 2,5 миллиона литров). Если сделать то же самое с помощью простого поиска в Google, то уйдет всего один бассейн.
По словам ученых, если по всему миру будет использоваться вода в таких количествах, это станет огромной проблемой стран и городов, в которых запасов жидкости и так крайне мало.
Ученые обеспокоены развитием ИИ не только из-за потребления воды. Так, искусственный интеллект научился подделывать почерк человека. Исследователи не знают, превышает ли польза от нейросети вред.
Анна Морозова