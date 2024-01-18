Искусственный интеллект научился подделывать почерк человека

Специалисты из Университета искусственного интеллекта Мохаммеда бен Зайда в Абу-Даби (MBZUAI) рассказали, что ИИ научился убедительно имитировать почерк конкретного человека. За основу нейросеть взяла несколько абзацев письменного материала, пишет Bloomberg.

Исследователи говорят, что существуют специальные приложения и даже роботы, способные генерировать рукописный текст. Однако новая разработка ускоряет процесс преобразования и распознавания символов. Но ученые подчеркивают, что пока что не могут сказать, превышает ли польза вред.

Специалисты рассказали, что ИИ будет полезен, например, парализованным людям, которые смогут писать тексты. Однако нейросеть открывает новые возможности для мошенников, которые смогут заниматься подделкой документов. «Нам придется повышать осведомленность общественности и разрабатывать инструменты для борьбы с подделкой. Это все равно что разрабатывать антивирус для вируса», — сказал Хишам Чолаккал, доцент кафедры компьютерного зрения в MBZUAI.

Несмотря на опасения, ученые все же планируют использовать разработку в приложениях, однако предстоит еще многое сделать. Сейчас ИИ может писать на английском и немного на французском. Специалисты в настоящее время работают над обучением нейросети арабскому языку.

Помимо письма ученым придется поработать над грамотностью искусственного интеллекта. Как показало исследование, пока что даже самые лучшие модели ИИ не могут распознать ошибки в тексте.

Анна Морозова