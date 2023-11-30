Ученые: фильмы и сериалы наносят вред окружающей среде

Группа ученых из Уорикского и Кембриджского университетов (Великобритания) узнала, что рост числа стриминговых платформ, а также контента, который они производят, негативно влияют на окружающую среду. Исследование опубликовано на сайте The Minderoo Centre for Technology and Democracy.

Специалисты изучили перемещения съемочных команд, их быт, а также технологии и инфраструктуру, которые используются в создании фильмов и сериалов. Самым негативным фактором, разрушающим окружающую среду, является чрезмерное потребление энергии. Чаще всего ее источниками становятся невозобновляемые ресурсы, такие как газ, нефть и уголь. Из-за этого телепроизводство приводит к увеличению выбросов углекислого газа и дальнейшему усугублению климатического кризиса.

Еще одним неблагоприятным фактором является транспорт, задействованный в съемках: он не только повышает количество выбросов, но еще и загрязняет воздух.

Ученые подсчитали, что в результате производства одного голливудского фильма антропогенные выбросы углерода достигают примерно трех тысяч тонн. Такое количество СО2 может попасть в атмосферу, если обогнуть Землю на транспорте около 300 раз.

Одноразовая посуда, встречающаяся на площадках, также пагубно влияет на природу. Выброшенный пластик оказывается на свалках или попадает в океан, что наносит еще больший ущерб окружающей среде.

В России решить проблему пластиковых отходов могут студенты из Югры. Они разработали съедобную посуду, в основу которой вошел рисовый крахмал.