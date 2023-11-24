Студенты из Югры разработали съедобную посуду

В окружающую среду попадает большое количество пластиковых отходов, которые разлагаются более ста лет и наносят большой вред экологии. Обеспокоенные утилизацией отходов студенты Сургутского государственного университета разработали полимер на основе рисового крахмала, из которого в дальнейшем можно будет изготовить экологичную, быстроразлагаемую и даже съедобную посуду.

Идея появилась спонтанно на на университетском конкурсе проектов. А вдохновил необычный способ подачи борща в хлебе, из которого вынимают мякиш и заливают суп.

В основе состава разработки лежит рисовый крахмал. Также появилась идея добавить желатин, который обеспечит застывание. Но у ученых возникла проблема, так как из такой посуды нельзя будет есть и пить что-то горячее. По словам студента СурГУ Александра Коробкина, рассматриваются и другие пищевые биологически активные добавки.

Предполагается, что после употребления пищи стакан или тарелку также можно будет съесть. Также разрабатывается специальная пленка, в которую можно будет завернуть посуду, защитив ее от микробов и пыли на столе.

Разработка пока что имеет только один цвет — бежевый. Со временем будут использованы различные красители. Помимо того, что тарелки или стаканы можно будет съесть, такая посуда будет стоить дешевле зарубежных аналогов. В будущем, возможно, добавятся и столовые приборы: ложки и вилки.

Ранее американские ученые уже начали выпускать съедобную посуду.