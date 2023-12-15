Ученые: эмодзи животных искажает восприятие природы

В современном мире эмодзи пользуется каждый второй человек во время общения в социальных сетях. Так, миниатюрные изображения могут не только выразить эмоции, но и заменить определенные слова. Помимо смайликов с выражениями человеческого лица есть также рисунки различных живых организмов: от кошек и собак до цветов и кактусов.

Команда экологов из Миланского университета подсчитала эмодзи и выяснила, что несмотря на обилие изображений, они слабо отражают биологическое разнообразие Земли. В наборе наблюдается явный перекос в сторону позвоночных животных и членистоногих, а вот растений, грибов и микроорганизмов представлено очень мало. Ученые отмечают, что из-за этого виды, которые находятся на грани исчезновения, обсуждаются очень мало, поэтому люди менее заинтересованы в их охране. Исследование опубликовано в журнале iScience.

В ходе работы ученые выяснили, что всего насчитывается 214 эмодзи в разделе «животные и природа», причем некоторые организмы изображены несколько раз, поэтому количество смайликов можно сократить до 112. Большинство из них (92 картинки) изображает животных. Помимо не такого большого количества видов рыб, в наборе представлено 16 растений, один гриб (мухомор) и один микроорганизм (скорее всего, это кишечная палочка).

Эмодзи-животные на 76% состоят из представителей типа хордовых — от млекопитающих до рыб. На членистоногих, которые входят в самый разнообразный класс живых существ, приходится 16% пиктограмм. Моллюски, стрекающие и кольчатые черви изображены на 4%, 2% и 1% изображений соответственно, а типы плоских червей и нематод, каждый из которых включает более 10000 видов, вообще не удостоились ни одного рисунка в наборе.

Ученые говорят, что наборы эмодзи должны быть более биологически разнообразными, однако признают, что в таком случае добавленными пиктограммами будут пользоваться не так часто. Но они уверены, что для начала надо добавить, например, изображение морской звезды, тихоходки и ленточного червя.

Эмодзи с изображением человека тоже может искажать восприятие. Так, смайлик под названием «Ботаник», по мнению десятилетнего британца, является оскорбительным и нуждается в замене.

А проверить вашу способность отличить разные виды эмодзи, предлагаем в нашем тесте.