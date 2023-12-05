Десятилетний британец потребовал Apple изменить эмодзи в очках
Мальчик даже создал петицию.
Мальчик даже создал петицию.
Десятилетний Тедди Коттл из Оксфордшира создал петицию, чтобы призвать Apple изменить «оскорбительный» смайлик, который ежедневно используют люди в мессенджерах. Об этом пишет Daily Mail.
По мнению Тедди, эмодзи «Ботаник» создает неправильное впечатление о тех, кто носит очки, из-за выступающих передних зубов.
Тедди нарисовал, как должен выглядеть обновленный эмодзи. Мальчик предлагает заменить зубастую улыбку дружелюбной ухмылкой, толстую оправу очков на тонкую, а насмешливое название «Ботаник» на более нейтральное — «Гений». Он также запустил соответствующую петицию и очень переживает за ее судьбу, так как и сам носит очки. «Это заставляет меня чувствовать грусть и расстройство, и если я нахожу это оскорбительным, то тысячи людей по всему миру тоже сочтут это оскорбительным», — сказал он.
Тедди говорит, что было бы «потрясающе», если бы Apple приняла его идею на вооружение. На данный момент петицию подписали более двух тысяч человек.
Ранее в Канаде суд признал эмодзи подписью в договоре.
Анна Морозова