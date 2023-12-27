Ученые доказали, что части тела человека стареют неравномерно

Ученые Стэнфордского университета в Калифорнии (США) установили, что старение частей человеческого тела происходит неравномерно, а ускорение этого процесса одного из органов может привести к преждевременному старению. Об этом пишет Medical Press.

Специалисты разработали новую методику, предполагающую оценку биологического возраста органов по уровню белков в плазме крови. Таким образом было проанализировано количество вещества в образцах 1398 человек в возрасте от 27 до 104 лет.

Затем ученые сравнили результаты с биологическим старением органов. Алгоритм машинного обучения помог сформировать базовые профили белков для разных вариантов: например, типичного сердца человека в возрасте 55 лет. Методику протестировали на анализах крови участников предыдущих исследований.

Эксперты изучили ДНК и клеточные процессы людей и обнаружили, что некоторые части тела стареют быстрее, чем другие.

Согласно результатам исследования, сердце стареет в два раза быстрее, чем остальные органы и тело. То есть человек со значительно изношенной сердечно-сосудистой системой может иметь относительно молодой организм.

Гены, отвечающие за старение, в разных тканях активируются по-разному. Так, кожа и ногти могут сохранять молодость дольше, чем кости и мышцы.

Исследователи надеются, что полученные результаты помогут в разработке лекарств нового поколения для лечения старческих заболеваний.

Ранее в Волгограде нашли способ замедлить старение.

Анна Морозова