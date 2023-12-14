В Волгограде нашли способ замедлить старение. Вот в чем дело

В Научном центре инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России нашли способ замедлить старение, сообщается на сайте вуза.

Ученые выяснили, как контролировать один из факторов старения — метилглиоксаль.

«Разработка позволит предотвращать развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней и нейродегенеративных заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера», — уточнили в университете.

В вузе напомнили, что эксперты НЦИЛС более пяти лет ищут новые способы восстановления межклеточного вещества, поврежденного из-за старения. Специалисты нашли средства, помогающие поддерживать в норме коллаген, который заполняет пространство между клетками и органами и отвечает за их функционирование.

Ученые также выявили молекулы лекарственных кандидатов, подавляющих образование маркеров старения. Эффективность разработок подтвердили на лабораторных животных.

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Ранее специалисты из Системы здравоохранения долины Теннесси и Вандербильтского университета выяснили, что употребление несоленых кешью, фундука, фисташек, пекана, макадамии, грецких орехов, миндаля вместо перекусов с высоким содержанием углеводов (крекеры, злаковые батончики) помогает снизить риск метаболического синдрома. Так называют различные состояния здоровья, связанные с риском диабета II типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

К таким выводам эксперты пришли после исследования, проведенного с участием 84 испытуемых в возрасте от 22 до 36 лет. У них не было хронических заболеваний и зависимостей. Но у каждого была увеличена окружность талии, повышены холестерин и глюкоза в крови.