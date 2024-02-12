Ученые: цвет глаз может влиять на способности к чтению

Примерно каждый десятый человек на земном шаре обладает цветом глаз, который, выражаясь поэтическим языком, можно сравнить с «летним небом», «тропическим океаном» или «бледным аквамарином». В некоторых европейских популяциях доля этих людей может дойти до 75%. Годами ученые пытаются выяснить, почему светлые «акварельные» оттенки глаз преобладают над темными (в основном — карими).
Ответ на этот вопрос нашли антропологи из Великобритании, которые изучили поведение глаз 39 взрослых добровольцев, которые прошли простую 30-секундную проверку зрения при уменьшающейся интенсивности света. Результаты исследования доступны на сервере препринтов bioRxiv. В них вошли данные 25 человек с глазами голубых оттенков и 14 — со светло- или темно-карими глазами.
В ходе испытаний выяснилось, что представители первой категории могли читать даже при слабом освещении (острота зрения 0,7) в отличие от второй (острота зрения — 0,82 минимум). Учитывая, что исследование является предварительным с относительно небольшой выборкой и еще не прошло рецензирование, результаты эксперимента подтверждают теорию о том, что потеря пигментации радужной оболочки — эволюционная особенность, сохранившаяся в некоторых популяциях для улучшения зрения в условиях низкой освещенности.
Как и в случае со многими адаптациями и генетическими мутациями, объяснить, почему именно эта сохранилась, будет сложно. Зато теперь ученые наверняка знают, что светлоглазые люди намного лучше ориентируются в темноте.
Недавно стало известно, что зрение пчел и птиц эволюционно заставило цветы изменить свою пестроту.
Олеся Маевская