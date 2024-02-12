Ученые: цвет глаз может влиять на способности к чтению

В ходе испытаний выяснилось, что представители первой категории могли читать даже при слабом освещении (острота зрения 0,7) в отличие от второй (острота зрения — 0,82 минимум). Учитывая, что исследование является предварительным с относительно небольшой выборкой и еще не прошло рецензирование, результаты эксперимента подтверждают теорию о том, что потеря пигментации радужной оболочки — эволюционная особенность, сохранившаяся в некоторых популяциях для улучшения зрения в условиях низкой освещенности.