Зрение пчел и птиц заставило цветы измениться

На основе полученных данных ученые создали базу материалов, которые видели насекомые более 100 миллионов лет назад (тогда у растений появились первые цветы). При помощи компьютерного моделирования авторы сравнили спектр ключевых особенностей на поверхности цветов (маркерные точки) и спектр фона.