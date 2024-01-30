Зрение пчел и птиц заставило цветы измениться

Международная команда исследователей выяснила, что вариативность окраски цветов изначально зависела от восприятия древних опылителей — птиц и пчел. Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society.
Для того, чтобы узнать происхождение хроматической гаммы цветковых растений, ученые при помощи палок, камней и почвы имитировали природу доисторической Земли, а в качестве места для моделирования выбрали Австралию. Специалисты при помощи спектрофотометра изучали отражающую способность образцов.
На основе полученных данных ученые создали базу материалов, которые видели насекомые более 100 миллионов лет назад (тогда у растений появились первые цветы). При помощи компьютерного моделирования авторы сравнили спектр ключевых особенностей на поверхности цветов (маркерные точки) и спектр фона.
Так удалось выяснить, что растения, опыляемые пчелами, отличались спектром с более короткими волнами, а те, что опылялись птицами, наоборот, имели длинные.
Учитывая, что пчелы различают только короткие волны и не воспринимают красную часть видимого спектра, а птицы, напротив, более чувствительны к этому цвету, ученые сделали вывод о контрастировании цветов на фоне пейзажей. Это помогало древним опылителям ориентироваться среди растений.
Такое разделение между длинами волн, по словам ученых, снижало конкуренцию за ресурсы среди цветов, так как каждый опылитель выбирал растение, которое выделялось ярче для определенного вида.
Ранее ученые рассказали, что цветы «отказываются» от редких насекомых и эволюционируют в сторону самоопыления.
Анна Морозова