Ученые: близость зеленых зон укрепляет кости детей

Специалисты из Бельгии провели первое в своем роде исследование, которое показало, что у детей, живущих около зеленых насаждений, кости значительно крепче. Это улучшает качество жизни и предотвращает переломы в пожилом возрасте. Об этом пишет The Guardian.

В исследовании приняли участие 300 детей в возрасте от четырех до шести лет из региона Фландрия в Бельгии, дома которых находятся в городских, пригородных и сельских районах. В работе учитывались рост, вес, этническая принадлежность ребенка, а также уровень образования матери. Специалисты использовали ультразвук для измерения плотности костной ткани.

Результаты показали, что у детей, у которых в радиусе одного километра от дома зелени на 20−25% больше, чем в остальных районах, прочность костей оказалась выше.

Ученые связывали это с тем, что те, кто живет рядом с парком, имеет более высокий уровень физической активности, которая стимулирует рост костей. Таким образом исследователи сделали вывод, что увеличение размеров и доступности зеленых зон может предотвратить переломы и остеопороз в преклонном возрасте.

Ранее ученые выяснили, что люди, живущие в зеленых зонах, стареют медленнее.

Анна Морозова