Люди, живущие в зеленых зонах, стареют медленнее

Команда ученых из Великобритании, США и Канады выяснили, что люди, живущие в зеленых районах, имеют более молодой биологический возраст. В исследовании, опубликованном в журнале Science of the Total Environment, приняло участие 7827 человек. При этом раса, экономический статус и наличие вредных привычек роли не играют.

Авторы работы обнаружили, что те, кто живет в районах, где больше парков, садов, деревьев и другой растительности, имеют более длинные теломеры — повторяющиеся участки ДНК, расположенные на концах каждой из 46 наших хромосом, которые предотвращают распутывание генетической молекулы. Каждый раз, когда клетка делится, теломеры внутри нее становятся короче, пока она не перестанет делиться своим генетическим материалом и ее клеточная линия не вымрет.

Авторы отмечают, что их работа демонстрирует непосредственное влияние отдаления человека от природы на наше здоровье. Исследование также подчеркнуло влияние расового неравенства на ограничение доступа людей к зеленым насаждениям.

Белые люди, участвовавшие в исследовании, жили в самых зеленых районах, где в целом было меньше расового или этнического разнообразия. Ученые отметили, что для улучшения своего состояния не обязательно жить у парка или леса — достаточно периодически устраивать себе прогулки у деревьев, развести сад у себя дома или на балконе.

Недавнее исследование показало, что для отказа от гаджетов нам нужно отвлечься на зеленые деревья.

Олеся Маевская