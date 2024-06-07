Объявлены участники паблик-арт программы «Взгляды» на Сахалине

Программа создана при поддержке АНО «ЦРГС Наш город» с целью развития городской среды Сахалина, а также для помощи арт-группам и объединения членов креативных областей, которые трудятся над культурным развитием острова. В конкурсе участвовали 280 художников: они представили более 500 своих работ.
Эскизы посвящены нескольким важным темам: природа Сахалина, история острова, его ключевые события, морское освоение Сахалина и его жители. Так, художник Алексей Кислов обращается к известному мифу острова о сотворении Земли. А Антон Спутник использует в своих работах образы редких животных и растений региона.
Росписи художников будут размещены на территории региона и украсят пешеходные и веломаршруты. Помимо выставки, проект включает курсы от художников, мастер-классы и лекции от экспертов в области искусства. Эта образовательная программа направлена на взаимодействие с местными жителями острова.
Автор: Елизавета Чеботарева