Объявлены участники паблик-арт программы «Взгляды» на Сахалине

Программа создана при поддержке АНО «ЦРГС Наш город» с целью развития городской среды Сахалина, а также для помощи арт-группам и объединения членов креативных областей, которые трудятся над культурным развитием острова. В конкурсе участвовали 280 художников: они представили более 500 своих работ.