У термина «общее благо» появилось научное определение
Оно появилось благодаря опросу населения.
Оно появилось благодаря опросу населения.
Исследователи из Технологического университета Суинберна (Австралия) провели опрос жителей страны с противоположными политическими взглядами, чтобы узнать, как они понимают термин «общее благо». Он часто встречается в политических высказываниях как понятия «высшее благо» и «общественное благо». Оказалось, что люди с разными идеологиями размышляют одинаково. Работа опубликована в журнале British Journal of Social Psychology.
В исследовании участвовали 14303 человека. Все их ответы ученые проанализировали при помощи инструментов компьютерной лингвистики. В частности использовался метод извлечения смысла. Он позволяет обрабатывать большие объемы текста и выявляет распространенные темы и понятия.
Основные значения, которые респонденты соотносят с термином «общее благо», сформулировали так:
Вышеперечисленные определения чаще всего называли люди как одинаковых, так и разных политических взглядов.
Ученые отметили, что значения термина можно разделить на три группы. В первой общее благо описывается через цели и результаты его достижения, во второй — через принципы, практики и процессы, с помощью которых к нему можно прийти, в третьей — через людей, которые имеют право на общее благо.
Таким образом специалисты сформулировали научное определение.
По мнению ученых, определиться со значением общего блага было важно, так как в таком случае гражданские и политические общества смогут объединить усилия, чтобы прийти к нему.
Ранее стало известно, как на современный язык повлияли «Звездные войны».
Анна Морозова