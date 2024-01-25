У термина «общее благо» появилось научное определение

Исследователи из Технологического университета Суинберна (Австралия) провели опрос жителей страны с противоположными политическими взглядами, чтобы узнать, как они понимают термин «общее благо». Он часто встречается в политических высказываниях как понятия «высшее благо» и «общественное благо». Оказалось, что люди с разными идеологиями размышляют одинаково. Работа опубликована в журнале British Journal of Social Psychology.

В исследовании участвовали 14303 человека. Все их ответы ученые проанализировали при помощи инструментов компьютерной лингвистики. В частности использовался метод извлечения смысла. Он позволяет обрабатывать большие объемы текста и выявляет распространенные темы и понятия.

Основные значения, которые респонденты соотносят с термином «общее благо», сформулировали так:

исход, отвечающий интересам большинства;

решения и действия, которые приносят пользу большинству;

то, что отвечает интересам широкой общественности;

то, что служит обществу страны, а не частным интересам;

то, что служит интересам большинства, а не меньшинства;

то, что служит групповым, а не индивидуальным интересам;

то, что служит интересам граждан, забота о нравственных принципах, необходимых для достижения общего благосостояния, и правильные поступки в отношении людей.

Вышеперечисленные определения чаще всего называли люди как одинаковых, так и разных политических взглядов.

Ученые отметили, что значения термина можно разделить на три группы. В первой общее благо описывается через цели и результаты его достижения, во второй — через принципы, практики и процессы, с помощью которых к нему можно прийти, в третьей — через людей, которые имеют право на общее благо.

Таким образом специалисты сформулировали научное определение.

Общим благом называют достижение наилучшего возможного результата для наибольшего числа людей, что подкрепляется принятием решений, которые обоснованы этически и морально, а также варьируются в зависимости от контекста.

По мнению ученых, определиться со значением общего блага было важно, так как в таком случае гражданские и политические общества смогут объединить усилия, чтобы прийти к нему.

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